Einzelkritik zum VfB-Sieg in Freiburg Nur drei Spieler können nicht vollends überzeugen

Von Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen 16. März 2018 - 22:39 Uhr

Mario Gomez ist und bleibt der Punktegarant für den VfB Stuttgart. In der Partie beim SC Freiburg trifft er doppelt, der VfB gewinnt. Und fast die ganze Mannschaft überzeugt. Fast. Unsere Einzelkritik.





Freiburg - Doppel-Torschütze Mario Gomez und Christian Gentner beleben die VfB-Offensive, Holger Badstuber und Benjamin Pavard ziehen hinten die Mauer hoch. Beim 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg zeigt der VfB neben seinen gewohnten Stärken aber auch Schwächen.

Vor allem drei Spieler kommen nicht an die Leistung ihrer Kollegen heran. Was am Ende aber nicht weiter ausschlaggebend ist.

Lesen Sie hier in unserer Bildergalerie, wie sich die Kicker mit dem Brustring im Einzelnen geschlagen haben.

