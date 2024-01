Einzelkritik für DHB-Team: Das sind die Noten für die deutschen Handballer gegen Kroatien

17 Der 20-jährige Kreisläufer Justus Fischer musste gegen Kroatien viel Lehrgeld zahlen und versemmelte wie viele seiner Mitspieler Chancen am Fließband. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hat ihr letztes EM-Hauptrundenspiel gegen Kroatien mit 24:30 verloren. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Enttäuschung ohne Folgen: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft verliert vor 19 750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess-Arena gegen Kroatien mit 24:30 (14:13). Doch die Teilnahme am EM-Halbfinale hatte schon vor dem Anwurf durch die Niederlagen von Österreich (24:26 gegen Island) und Ungarn (32:35 gegen Frankreich) festgestanden. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kämpft nun am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Köln gegen Weltmeister Dänemark um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (17.45 Uhr/ARD). Gegen die Kroaten, die keine Chance mehr auf den Sprung ins Halbfinale hatten, erzielten Johannes Golla und Sebastian Heymann (je 4) die meisten Tore für das DHB-Team.