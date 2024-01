Einzelkritik für DHB-Auswahl: Bestnoten für deutsche Handballer nach Traumstart gegen die Schweiz

17 Überragender Mann: Andreas Wolff Foto: dpa/Tom Weller

Die Handball-Nationalmannschaft zeigt im EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz eine Galavorstellung und gewinnt mit 27:14. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Es war das Eröffnungsspiel, es war ein Schlüsselspiel – und am Ende einer 60-minütigen Gala-Vorstellung ist die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem überragenden 27:14 (13:8) gegen die Schweiz in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Vor der Handball-Weltrekordkulisse von 53.586 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Juri Knorr (6/2) die meisten Tore für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Überragender Mann beim Traumstart ins Turnier war Torhüter Andreas Wolff, vor dem aber auch die Abwehr beeindruckende Arbeit leistete.