17 Kai Havertz traf zum 3:0. Foto: dpa/Andrew Milligan

Deutschland ist furios in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Zum Auftakt gegen Schottland gab es einen deutlichen 5:1-Sieg. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist triumphal in die Heim-EM gestartet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Schottland in München am Freitagabend mit 5:1 (3:0) und machte damit einen ersten großen Schritt Richtung Achtelfinale.