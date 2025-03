Einzelkritik Deutschland gegen Italien: VfB-Profis überzeugen bei verrücktem Remis gegen Italien

17 Joshua Kimmich freut sich mit VfB-Profi Maxi Mittelstädt über die 1:0-Führung. Foto: dpa/Federico Gambarini

Im Nations-League-Viertelfinale hat Deutschland einen 3:0-Vorsprung gegen Italien verspielt. Am Ende reicht es aber fürs Weiterkommen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Erst Ultra-Dominanz, dann Mega-Zittern - dennoch steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach einem verrückten Klassiker erstmals im Final Four der Nations League. Das phasenweise berauschende, am Ende aber bedenklich wacklige 3:3 (3:0) im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League in Dortmund gegen Italien bedeutet das nächste Mini-Sommermärchen. Dort wartet im Halbfinale am 4. Juni in München Portugal oder Dänemark, vier Tage später steigt das Endspiel ebenfalls in der Allianz Arena.