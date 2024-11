Einzelkandidatin in Böblingen: Bundestagswahl: Fridi Miller darf auf den Wahlzettel

Einzelkandidatin in Böblingen

1 Fridi mit ihrem Porsche Boxster wirbt für sich und den Weltfrieden. Foto: privat

Fridi Miller macht wieder das, was sie am liebsten tut: Sie kandidiert – diesmal bei der Bundestagswahl. Warum darf die für geschäftsunfähig erklärte Böblingerin das überhaupt?











Link kopiert



Ihr Wahlkampffahrzeug – ein Opel Combo mit großem Laderaum – muss sie erst wieder anmelden. Aber der Porsche mit den Werbeaufklebern tut es bis dahin auch. Auf die vorgezogene Bundestagswahl, die am 23. Februar stattfinden soll, ist Friedhild „Fridi“ Miller besser vorbereitet als manche Partei. Da macht sie wieder das, was sie am liebsten tut: Sie kandidiert. Die Wählbarkeitsbescheinigung habe sie schon beim Böblinger Bürgeramt abgeholt und zum Landratsamt geschickt, sagt die 55-Jährige.