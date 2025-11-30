Das Weihnachtsgeschäft hat begonnen – doch das Kaufverhalten in Baden-Württemberg bleibt laut dem Handelsverband zurückhaltend.
Das Weihnachtsgeschäft 2025 ist am ersten Adventswochenende in Baden-Württemberg verhalten angelaufen. Eine Händlerumfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg unter rund 180 Händlerinnen und Händlern zeigt, dass die Kaufzurückhaltung weiterhin spürbar ist. Wie der Verband am Sonntag mitteilte, sei das Konsumverhalten stark von Preisaktionen rund um die Black Week geprägt. Gleichzeitig berichteten viele Händler, dass Kundinnen und Kunden die ersten Adventstage wieder verstärkt nutzten, um sich inspirieren zu lassen und Geschenkideen zu sammeln.