Böblingen - Vor einigen Tagen stehlen eine Frau und ein Mann im Mercaden-Einkaufszentrum in Böblingen Parfüm im Wert von 1000 Euro. Die beiden, etwa 20 Jahre alt, Jogginganzüge, stecken die Fläschchen in einen Sack und gehen zum Ausgang. Dort spricht sie ein Mann in Uniform an – daraufhin laufen sie los. Der Mann rennt durch den Seitenausgang, seine Komplizin flitzt frontal raus. Der Wachmann hetzt ihnen hinterher, doch der Dieb ist zu schnell, am Bahnhof ist er wie vom Asphalt verschluckt. Das meldet die Polizei.