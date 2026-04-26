Einzelhandel und Gastronomie: Diese Neueröffnungen präsentierten sich beim Esslinger Frühling

Der Esslinger Frühling mit Verkaufssonntag lockte Menschenmassen in die Innenstadt. Vor allem für Genießer gibt es Neuheiten, darunter ist auch eine sehr besondere Eisdiele.

Beim Esslinger Frühling zeigte die Innenstadt, was sie zu bieten hat. Am Wochenende strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Shopping in die Geschäfte, die auch sonntags geöffnet waren. Die Menschen bummelten über den Büchermarkt oder vergnügten sich im Spieleparadies. Das Stadtmarketing hatte zusammen mit den Händlern ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Einkaufsvergnügen auf die Beine gestellt. Einer der Höhepunkte war wieder das Entenrennen auf dem Wehrneckar. Seit Jahren fester Programmteil sind auch die Gartentage.

Auf dem Rathausplatz, dem Hafenmarkt und in der Ritterstraße boten Händler alles, was man braucht, damit es auf Terrasse und Balkon grünt und blüht, sowie vieles mehr für die Freiluft-Saison. Das Wetter, das zeitweise Sommerfeeling aufkommen ließ, hätte dafür nicht besser sein können. Das Angebot reichte von Pflanzen und Dekoartikeln über Trödel bis hin zu Mode, Hüten und Naturkosmetik. Auch die Baustelle auf dem Marktplatz tat dem Gewusel keinen Abbruch.

Laut der City Managerin Carina Killer kamen rund 50 000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt, um das Event zu genießen. Trotz Marktplatz-Baustelle habe alles sehr gut geklappt: „Wir sind rundum zufrieden“, betonte Killer am Sonntagnachmittag. Auch Märkte-Organisator Til Maehr zog eine positive Bilanz: „Das gute Wetter ist schon die halbe Miete“, sagte er. Lediglich der Büchermarkt sei nicht so gut angekommen: „Den müssen wir überdenken.“

Wer am Verkaufssonntag durch die Gassen schlenderte, der konnte auch einige neue Geschäfte entdecken, die erst in diesem Jahr eröffnet wurden. Vor allem kulinarisch tut sich etwas in der Stadt.

Auf Margot folgt Bertis: Neues Café in Esslingen

Der Untere Metzgerbach gilt in Esslingen längst als kleine Café-Meile und hat mit dem „Bertis“ nun eine weitere Anlaufstelle. Pünktlich zum Esslinger Frühling haben Lena und Luisa Roos ihr neues Café eröffnet. In Karlsruhe führen sie bereits ein gleichnamiges Lokal. Die beiden Schwestern sind die Nachfolgerinnen von „Fräulein Margot“, deren Betreiberinnen sich Ende Februar verabschiedet haben. Bei der Einrichtung wurden nun mit viel Holz und kräftigen Farben neue Akzente gesetzt. Wer selbst gebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten liebt, ist im Café Bertis genau richtig. Außerdem gibt es ein großes Frühstücksangebot, Bowls und verschiedene Snacks.

Neues Konzept: Beliebte Eisdiele Old Bridge in Esslingen

Die Eisdiele „Old Bridge” dürfte Genießern bereits ein Begriff sein. In Stuttgart gibt es zwei Filialen, die so beliebt sind, dass sich davor oft lange Schlangen bilden. Mit einem neuen Konzept ist Old Bridge nun auch in der Esslinger Ritterstraße vertreten. Es gibt keine Theke, stattdessen zieht man sich das sortenreine Eis vorportioniert in Bechern aus dem Automaten. Der Inhalt entspricht etwa drei Kugeln und kostet fünf Euro. Auch eine passende Kühltasche kann man sich herauslassen. Genauso wie an den anderen Standorten mit Bedienung kommt das Eis aus der eigenen Manufaktur und wird nach römischem Rezept hergestellt, betont Geschäftsführer Marc Westlein. „Es ist der gleiche Inhalt, die gleiche Produktion und die gleichen, hochwertigen Zutaten“, sagt er. Die Automaten, an denen nur mit Karte gezahlt werden kann, werden täglich frisch aufgefüllt. Zur Auswahl stehen zehn der beliebtesten Sorten, davon vier vegane Sorbets. Marc Westlein ist von dem Konzept überzeugt. Immer wieder werde er gefragt, ob er weitere Eisdielen eröffnen möchte. Esslingen habe er seit Längerem im Blick gehabt. Doch meistens scheitere es an den hohen Kosten und fehlendem Personal. Der Automatenshop sei deshalb eine Alternative.

Küche mit fermentierten Zutaten: Ratskeller in Esslingen

Auch die Inhaber des Ratskellers an der Ecke Rathausplatz/Hafenmarkt wagen Neues. Philipp Enderle und Christian Koch, beide mit Erfahrung in Sterneküchen, haben das Lokal Anfang April übernommen. Ihre gehobene Küche ist schwäbisch geprägt, es fließen aber auch viele mediterrane, französische und asiatische Nuancen ein. Eine Besonderheit ist, dass sie gerne Zutaten verwenden, die durch Fermentieren haltbar gemacht wurden. Ein Verfahren, das gerade im Trend liegt – nicht zuletzt, weil es so gesund ist. Das kommt in Esslingen gut an. „An den Wochenenden sind wir bereits sehr gut besucht und freuen uns über durchweg begeistertes Feedback unserer Gäste“, berichten die Wirte über ihren Start. Der Mittagstisch habe sich aber noch nicht richtig herumgesprochen. Den gibt es montags, donnerstags und freitags. Für 16 Euro inklusive Salat stehen Klassiker wie Hühnerfrikassee oder Veganes wie Bärlauch-Ravioli auf der Karte.

Bunt gemusterte Kindermode und Fahrradwerkstatt

Auch in Sachen Handel und Dienstleistung bewegt sich etwas in der Innenstadt. Am Roßmarkt eröffnete jetzt mit dem Cycle Service eine Fahrradwerkstatt. Erledigt werden Reparaturen und Inspektionen. Zudem organisiert Inhaber Simon Schwenk Events für Bikebegeisterte.

Farbenfrohe Muster und Motive prägen die Baby- und Kindermode, die Carmen Reuther in ihrem Laden Bicupa Concept in der Küferstraße anbietet. Die Modedesignerin und Mutter entwirft und schneidert die Kleidung selbst. Außerdem hat sie noch andere ausgefallene Labels und Kleidungsstücke für Erwachsene im Angebot.