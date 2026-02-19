Lidl kämpft mit Aldi um die Discounter-Krone. Im Mai 2025 lockte die Handelskette Kunden mit der «größten Preissenkung aller Zeiten» - und wurde verklagt. Jetzt startet der Prozess.
Heilbronn - Was darf Werbung, was nicht? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Richter am Landgericht Heilbronn. Dort beginnt heute der Prozess zwischen dem Discounter Lidl und der Verbraucherzentrale Hamburg (Az. 21 O 77/25 KfH). Im Mittelpunkt steht eine Kampagne des Lebensmittelhändlers, die im Mai 2025 Aufsehen erregte. Lidl hatte damals mit der "größten Preissenkung aller Zeiten" geworben. 500 Produkte sollten dauerhaft günstiger werden, hieß es.