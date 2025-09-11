Einzelhandel: Textildiscounter Kik will unrentable Filialen schließen

Auch Kik hat mit härterem Wettbewerb und gesunkener Kauflaune zu kämpfen: Alles kommt jetzt auf den Prüfstand. Dabei werden wohl auch Filialen geschlossen. Und die Beschäftigten?
Bönen - Der Textildiscounter Kik will seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und dafür auch unrentable Filialen schließen. Wie viele, wo und wann ist aber noch offen. Kommt es zu Schließungen, will Kik den betroffenen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung ermöglichen. Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen im nordrhein-westfälischen Bönen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur veröffentlichte.