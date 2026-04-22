Das Einkaufsverhalten in Supermärkten verändert sich spürbar. Rewe-Chef Souque sieht dafür mehrere Gründe. Enttäuscht ist er darüber, dass Kunden häufiger zum Discounter gehen.
Köln - Ob Schokolade oder Kaffee: Markenartikel sind für den Lebensmittelhändler Rewe heute weniger wichtig als noch vor einigen Jahren. "Sie verlieren definitiv an Bedeutung. Wir können das zwar nicht für jeden Artikel sagen, aber insgesamt gehen Mengen und Umsätze im Vergleich zu unseren Eigenmarken zurück", sagte Rewe-Chef Lionel Souque der Deutschen Presse-Agentur.