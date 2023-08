Das Unternehmen Pepco eröffnet eine Filiale in Stuttgart. Das Geschäft wird ab Samstag, 19. August, im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums Milaneo, Mailänder Platz 7, auf 535 Quadratmetern zu finden sein.

Pepco möchte seinen Kundinnen und Kunden Kleidung für die ganze Familie sowie Haushaltsprodukte zu erschwinglichen Preisen anbieten. „Unsere Expansion begann vor über 20 Jahren in Polen – mittlerweile sind wir mit mehr als 3000 Filialen in 17 europäischen Ländern vertreten“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Als Teil der Expansionsstrategie von Pepco werden insgesamt 17 neue Filialen in verschiedenen ECE-Einkaufszentren eröffnet, darunter eben auch im Milaneo in Stuttgart.

Zur Eröffnung gibt es Gutscheine zu gewinnen

„Wir sind begeistert, gemeinsam mit Pepco diesen aufregenden Meilenstein zu erreichen und unseren Kunden eine neue Auswahl an Produkten und Stilen anzubieten“, sagt der Centermanager Dirk Keuthen.

Die Eröffnung ist um 9.30 Uhr. Die ersten 30 Kunden bekommen eine Goodie Bag, in einer davon versteckt sich ein 100-Euro-Gutschein. Zusätzlich wird auch über die Milaneo Instagram-Seite ein 100-Euro-Gutschein verlost.