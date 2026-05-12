Einzelhandel: Mäc Geiz stellt Insolvenzantrag - Filialschließungen möglich

Der Discounter Mäc Geiz hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Der Betrieb läuft vorerst weiter. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1.200 Beschäftigte.
Landsberg - Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Ebenfalls betroffen ist demnach die für die Verwaltung zuständige MTH Retail Services (Germany) GmbH. Zum vorläufigen Sachwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther.