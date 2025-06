Einzelhandel Ludwigsburg: In der Not erfinderisch: Ludwigsburger Händler teilen Ladenfläche

In der Not erfinderisch: Ludwigsburger Händler teilen Ladenfläche

Die Betreiberinnen von Beyavista und Bauer Schuhe (links) teilen sich seit September eine Ladenfläche – Joanna und Jens Priebe (rechts) von Liebes von Priebes können sich das auch vorstellen. Foto: Simon Granville/Priebe

Hohe Mieten, steigende Personalkosten, sinkende Kundschaft: In Ludwigsburg setzen Händler auf geteilte Geschäfte. Ein Konzept mit Zukunftspotential?











Ludwigsburg ist zwar weit davon entfernt, eine sterbende Innenstadt zu haben – doch das veränderte Einkaufsverhalten, hohe Miet- und steigende Personalkosten machen auch vor den Grenzen der Barockstadt nicht halt. Der ein oder andere Einzelhändler hat in den herausfordernden Zeiten erkannt: Gemeinsam geht vieles einfacher. In der Not steckt eine Chance.