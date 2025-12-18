Einzelhandel: Krankmeldungen im Einzelhandel auf höchstem Stand seit 2003

Beschäftigte im Einzelhandel sind immer häufiger krank. Laut einer Untersuchung der AOK Rheinland/Hamburg gibt es eine starke Zunahme von Fehlzeiten wegen psychischer Probleme. Was steckt dahinter?
Düsseldorf/Hamburg - Beschäftigte im Einzelhandel sind laut einer Auswertung der AOK Rheinland/Hamburg so häufig krankgeschrieben wie seit über 20 Jahren nicht. Der Krankenstand stieg im vergangenen Jahr demnach auf 7,14 Prozent - den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung 2003. Damit waren täglich mehr als 7 von 100 Angestellten im Einzelhandel arbeitsunfähig. 2015 lag die Quote nach Angaben der gesetzlichen Krankenversicherung noch bei 5,28 Prozent.