Einzelhandel: Kodi übernimmt Mäc Geiz

Der Discounter Kodi ist im Westen stark vertreten, Mäc Geiz im Osten. Bald rücken die beiden Ketten mit ihren insgesamt 350 Filialen deutlich näher zusammen.
Oberhausen/Landsberg - Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz wechselt den Besitzer. Die Kodi Beteiligungs GmbH, zu der auch der Discounter Kodi gehört, übernimmt die Kette. Die Kaufverträge sind bereits unterzeichnet, wie das Unternehmen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Abschluss wird in den kommenden Wochen erwartet. Zum Kaufpreis äußerte sich Kodi-Geschäftsführer Fabian Grund nicht. Zuvor hatte die "Lebensmittel Zeitung" darüber berichtet.