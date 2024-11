1 In das ehemalige Traditionshaus Plieninger zieht Interieur Weger ein – die Umbauten dazu laufen, es gab Verzögerungen, aber nun ist ein Eröffnungstermin in Sicht. Foto: Eva Schäfer

Der Geschäftsführer Christian Weger hatte eine Eröffnung in den ehemaligen Räumen des Schuhhauses Plieninger im November anvisiert. Doch Lieferprobleme sorgen für Verzögerung.











An dem großen Gebäude in prominenter Lage mitten in der Waiblinger Altstadt tut sich was – das ist alleine schon von außen zu sehen: ein großer roter Container ist davor platziert. Und an den großen Schriftzügen „Plieninger“ sind einzelne Buchstaben verschwunden.