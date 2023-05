1 Click&Meet im Kaufhof in Stuttgart: Citymanager Sven Hahn ärgert sich über die Informationspolitik des Landes. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eigentlich wären am Montag weitere Lockerungen vorgesehen. Doch der vierte Öffnungsschritt wird nicht umgesetzt. Selbst wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt. Das Land setzt die Beschlüsse mit dem Bund nicht um. Bei Gastronomen und Unternehmern, aber auch Kunden sorgt dies für Unmut.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das Telefon im Büro der City-Initiative Stuttgart (Cis) steht in diesen Tagen nicht mehr still. Händler, Veranstalter, Kulturschaffende und Gastronomen rufen an, um auf den neuesten Stand bezüglich der Coronaverordnung gebracht zu werden. Alle gehen von dem Wort der Bundeskanzlerin sowie den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz aus. Bedeutet: Am kommenden Montag wäre im Sinne des Stufenplans der vierte Öffnungsschritt fällig.