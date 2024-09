Einzelhandel in Stuttgart: Manga-Comics zu verschenken

Einzelhandel in Stuttgart

1 Japanisches aus Ludwigsburg Foto: Manga Cult

Es ist eine Wachstumsbranche. Millionenfach werden die japanischen Comics in Deutschland verkauft. Am Samstag werden sie beim Manga-Day verschenkt. Auch in Stuttgart.











Link kopiert



Die Biene, die ich meine, ist eine Japanerin. Die Serie „Biene Maja“ wurde in Japan gezeichnet, und damals bekamen die Deutschen erstmals Kontakt mit jener speziellen Art von Bildgeschichten aus Fernost. Die Fans der ersten Stunde haben mittlerweile längst Kinder und Enkel bekommen, und für die sind die Mangas oft bevorzugte Lektüre. Was wie eine Nische scheint, ist in Wahrheit der Umsatzbringer für den Buchhandel. Titel wie „Dragon Ball“, „One Piece“ oder „Demon Slayer“ verkaufen sich millionenfach. Da kann kein anderes Buch mithalten. Die Autobiografie von Prinz Harry ging knapp 400 000-mal über den Ladentisch.