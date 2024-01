Einzelhandel in Stuttgart: Luxusmarkt boomt: IWC Schaffhausen eröffnet Store in Stuttgart

1 Rennfahrer Lewis Hamilton ist das Werbegesicht von IWC Schaffhausen: Im Dorotheen-Quartier hängt er nun dort, wo der neue Store entsteht. Foto: /privat

Im Luxussegment legt Stuttgart als Einkaufsstadt weiter zu: Die Edeluhren-Manufaktur IWC Schaffhausen bestätigt unserer Redaktion, dass sie im Spätsommer einen Store im Dorotheen-Quartier eröffnet. Für City-Manager Sven Hahn ist dies „ein gutes Zeichen“.











Link kopiert



Die schlechten Nachrichten aus dem heimischen Einzelhandel, so schien es in den letzten Monaten, reißen nicht ab. Mehrere Geschäfte kündigten an, wegen schlechter Umsätze aufhören zu müssen. Dass nun IWC Schaffhausen als Big Player am Freitag gegenüber unserer Zeitung erklärt hat, nach Berlin, Amsterdam und Düsseldorf im Stuttgarter Dorotheen-Quartier einen Store zu eröffnen, freut City-Manager Sven Hahn, wundert ihn aber nicht. „Der Markt ist in Bewegung“, sagt er, „während die einen Läden schließen, machen andere auf und beweisen, dass Stuttgart als Einkaufsstadt funktioniert.“