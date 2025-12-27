Stuttgart zwischen den Jahren: Kein Umtausch-Ansturm – aber ein Hauch von Frühling in der City

Am Tag eins nach den Feiertagen wirkt die City entspannt. Der große Umtausch-Ansturm bleibt aus, Sonne und gut besuchte Straßencafés sorgen für Frühlingsgefühle im Winter.
Ein Aperol Spritz vor dem Königsbau oder eine Latte macchiato an der Freitreppe des Kleinen Schlossplatzes – die Sonne blendet dazu, während der Blick über den relativ ruhigen Passantenstrom der Königstraße wandert. Von einem Ansturm zum Umtausch von Geschenken oder zum Einlösen von Gutscheinen ist am ersten Einkaufstag nach den Feiertagen nur wenig zu erkennen. Die Einkaufsmeile präsentiert sich wie an einem gewöhnlichen Samstag, entspannt und ohne Eile.