Ende September ist für Dieter Lanz endgültig Schluss. Er geht nach 40 Jahren Selbstständigkeit in den Ruhestand. Ein Nachfolger für seinen Geschenke- und Schreibwarenladen ist nicht in Sicht.









Seit 40 Jahren verkauft Dieter Lanz Geschenkartikel in Feuerbach. Doch Ende September ist Schluss. „Ich werde 67 und höre auf.“ Der Entschluss sei schon lange in ihm gereift. „Ich hätte nur noch weitergemacht, wenn ich einen Nachfolger gefunden hätte, der zum Beispiel erst in ein oder zwei Jahren das Geschäft übernommen hätte.“ Aber trotz langer Suche hat sich niemand gefunden, der in Lanz’ Fußstapfen treten möchte. Vielleicht liegt das auch an den Arbeitszeiten? Zwölf bis 14 Stunden täglich und am Wochenende noch Bürotätigkeiten: das ist nicht unbedingt für jeden etwas. „Es ist schon arg arbeitsintensiv. Die ersten 25 Jahre habe ich auch keinen Urlaub gemacht“, sagt Lanz.