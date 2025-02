Einzelhandel in Stuttgart: Ende einer Institution: Buchhandlung Pegasus schließt nach 34 Jahren

C&A zieht in Stuttgart um Was passiert mit dem Kaufhaus nach dem Umzug?

Die Eigentümer des Gebäudes Königstraße 47 stehen in Kontakt mit der Stadt. Was mit dem Gebäude nach dem C&A-Auszug passieren wird, soll spätestens im Juli klar sein. Fest steht: Das gesamte Umfeld wird sich stark verändern in den nächsten Jahren.