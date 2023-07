1 Das Angebot, nach Anmeldung einzukaufen, wird am ersten Tag in Stuttgart noch verhalten angenommen. Foto:

Die neue Regelung für den Handel, per Click-and-Meet einzukaufen, wird am ersten Tag noch zaghaft genutzt. „Das Ganze muss sich erst noch etablieren", sagt Sabine Hagmann vom Handelsverband, die sich eine komplette Öffnung der Läden wünscht.









Stuttgart - Die ersten Gehversuche in den Einkaufsstraßen der Innenstadt sind noch zaghaft. Keiner weiß so recht, was nach dem langen Lockdown erlaubt ist und was nicht. „Die Sache muss sich erst noch etablieren“, weiß auch Sabine Hagmann vom Handelsverband. Sie rechnet damit, dass sich sowohl Kunden als auch Händler an die regional unterschiedlichen Gegebenheiten gewöhnen müssen: „Das wird langsam anlaufen.“