1 Der Sternenmarkt 2019. Foto: Sebasti/Steegmüller

Allerdings benötigt der Einzelhandel weitere Mittel, um die Mehrkosten, die durch die Kontrollen der 2G-Regel entstehen, zu finanzieren.









Bad Cannstatt - Während in fast allen Stadtbezirken – auch in den Neckarvororten – die Weihnachtsmärkte wieder abgesagt worden sind, wollen die Verantwortlichen der Altstadt Bad Cannstatt ihren Sternenmarktdurchziehen. Mit ausschlaggebend war, dass OB Frank Nopper am Donnerstag im Stuttgarter Rathaus verkündet hat, am Weihnachtsmarkt in der Innenstadt festhalten zu wollen. „Bei einer Absage hätten wir unseren ebenfalls gestrichen“, sagt Altstadtsprecher Dirk Strohm.