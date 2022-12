1 Das Breuningerland in Sindelfingen bekommt eine neue Centermanagerin: Andreea Risch. Foto: /URW

Die 37-jährige Andreea Risch löst Lars Ziegler an der Spitze des Centermanagements im Breuningerland Sindelfingen ab. Risch war zuvor stellvertretende Centermanagerin.















Link kopiert

Am 12. Dezember übernimmt Andreea Risch die Leitung des Breuningerland Sindelfingen, in dem sie bereits 2020 als stellvertretende Centermanagerin tätig war. Das schreibt die Betreiberfirma Unibail-Rodamco-Westfield (URW) in einer Pressemitteilung. Zuletzt war Risch Centermanagerin der Köln Arcaden, die wie das Breuningerland Sindelfingen zur URW gehört. Die 37-Jährige folgt auf Lars Ziegler, der nach Thüringen wechselt.

Andreea Risch kam im Jahr 2020 zu URW und begann dort eben als stellvertretende Centermanagerin in Sindelfingen – dem Ort, an den sie nun nach Stationen in den Riem Arcaden und Pasing Arcaden in München sowie den Köln Arcaden zurückkehrt: „Ich möchte meine Erfahrungen aus den Mode- und Trendstädten München und Köln nutzen, um hier die Aufenthaltsqualität und Angebotsattraktivität für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu steigern. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sehe ich Potenzial. Mit großer Vorfreude schaue ich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Miet- und Geschäftspartnern sowie dem Team von Breuninger selbst, auf die enge Kooperation mit der Stadt Sindelfingen“, erläutert Risch. Lars Ziegler, der bereits seit 2013 bei URW ist und unter anderem als Centermanager die Standorte in Straubing, Gera, Regensburg, Dresden und Leipzig geleitet hat, kehrt nach anderthalb Jahren in Sindelfingen zurück in die Gera Arcaden.