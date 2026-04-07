Seit Anfang des Jahres bietet die Familie Philippin Fleisch- und Wurstwaren sowie vieles mehr nicht mehr nur an der Theke an: Das SB-Geschäft ist sieben Tage die Woche geöffnet.
Der Rutesheimer Metzgermeister Frank Philippin ist ein Vorreiter in der Region. Anfang des Jahres war sein Geschäft in der Flachter Straße wegen Umbaus und Modernisierung für etwa drei Wochen geschlossen. In dieser Zeit wurde die bisherige elf Meter lange Frischetheke abgebaut und mit eine kürzeren Vier-Meter-Variante ersetzt. Mehr als die Hälfte der vorherigen Ladenfläche nimmt nun ein Selbstbedienungsbereich (SB) ein. Hier gibt es momentan ein Grundsortiment mit etwa 80 Artikeln – das je nach Bedarf noch erweitert werden kann. Alles ist hausgemacht, verpackt und gut gekühlt: Wurst, Fleisch, Kartoffel- oder Fleischsalate gibt es, saisonale Grillware oder auch alle möglichen Wurstvariationen in Dosen.