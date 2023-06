1 Kontrolle von Impfnachweisen am Eingang zu einem Kaufhaus – größere Unternehmen könnten sich Securitys leisten, kleine Läden und Geschäfte haben diese Möglichkeit oft nicht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Arbeitspsychologen und Gewerkschafter warnen: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Angestellte mit Kundenkontakt mental stark belastet und unter Dauerstress. Ein Blick in den Kreis Ludwigsburg.









Kreis Ludwigsburg - Ein Jogger betritt die Filiale der Bäckerei Lutz in Ludwigsburg. Er will Brötchen kaufen, doch eine Maske trägt er nicht. Die Verkäuferinnen weisen ihn auf die Corona-Verordnung hin und bieten an, er könne eine Maske gleich vor Ort kaufen, für ein paar Cent. Der Mann will nicht. Unfreundlich seien die Frauen, behauptet er. Die Bäckereifachverkäuferinnen würden ihn diskriminieren. Später gehen die Provokationen weiter, berichten die Angestellten.