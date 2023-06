8 Räumungsverkauf beginnt: Im September schließt Brigitte Weissert das Kontor in der Kirchstraße endgültig. Foto: factum/

Brigitte Weissert hat schon Liz Taylor die Hand geschüttelt und in Indien oder China Messen besucht. Nach 15 Jahren gibt sie ihren Wohnaccessoires-Laden in Ludwigsburg auf – und sprüht dennoch vor Tatendrang.









Ludwigsburg - Es gibt fast nichts, was es im Kontor nicht gibt. Bunte Urlaubskoffer, hochwertige Handtücher, Pfannen, Luxus-Handcreme aus Shea-Butter, Pizzaschneider oder Keramikdosen mit der Aufschrift „Seelentröster“. Liebevoll ausgewählt, alles was die Seele erfreut. Vor 15 Jahren hat Brigitte Weissert in Kornwestheim mit einem Lagerverkauf begonnen. Nun endet die Geschichte in der Ludwigsburger Kirchstraße, im September schließt der Kontor endgültig.