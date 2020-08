Einzelhandel in Ludwigsburg

1 Szene aus besseren Tagen. Foto: Archiv/factum/Simon Granville

Wegen Corona findet dieses Jahr kein Kastanienbeutelfest statt. Auch einen verkaufsoffenen Sonntag wird es am zweiten Oktoberwochenende nicht geben. Der Innenstadtverein hatte indes bis zuletzt darauf gehofft – auch um den schwächelnden Einzelhandel zu stärken.

Ludwigsburg - Das Kastanienbeutelfest in Ludwigsburg findet in diesem Jahr nicht statt. Eine Ein-Tages-Veranstaltung unter Einhaltung der Corona-Regeln – inklusive Absperrung, Zutritts- und Abstandsregeln – sei nicht zu stemmen, teilt der Innenstadtverein Luis mit. Normalerweise strömen zu der Veranstaltung Zehntausende von Besuchern in die Innenstadt.

Ohne das Fest wird es auch keinen verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Oktoberwochenende geben. Der Luis hatte indes bis zuletzt darauf gehofft, auch um den schwächelnden Einzelhandel zu stärken. Die Chancen standen aber ohnehin schlecht, da das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erst im Juni Verdi recht gab. Die Gewerkschaft war gegen verkaufsoffene Sonntage in ganz Deutschland vorgegangen. „Die Stadt hat uns bei dem Versuch, einen verkaufsoffenen Sonntag ohne Straßenfest durchzuführen, nach Kräften unterstützt. Leider war die Gewerkschaft nicht bereit, diesem Anliegen zuzustimmen“, sagt der Ludwigsburger Citymanager Markus Fischer.

Weil dem Innenstadtverein nun ein bedeutender Teil seiner Marketing-Maßnahmen weggefällt, unterstützt er seine Mitglieder auf anderem Weg. Jene Händler, die in der Vorweihnachtszeit Treueaktionen, Verlosungen oder Gewinnspiele planen und dafür Ludwigsburg-Gutscheine kaufen, belohnt der Luis mit einer Summe von bis zu 100 Euro. Von November an bewirbt der Verein die verschiedenen Gutscheinaktionen zusätzlich.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.