Einzelhandel in Leonberg: Ein neuer Manager für das Leo-Center

1 Serge Micarelli freut sich auf die Herausforderungen im Leo-Center. Foto: www.kayafotografie.de

Nadine Fensterer hat das Betreiber-Unternehmen ECE verlassen. Sie übergibt die Geschäfte an den erfahrenen Serge Micarelli.











Überraschender Wechsel im Management des Leo-Centers: Nach vier Jahren übergibt Nadine Fensterer den Führungsstab an Serge Micarelli, der dem Center-Betreiber ECE Marketplaces seit 20 Jahren angehört. Das Einkaufszentrum in Leonberg wird ab dem 9. November seine siebte Station innerhalb des Hamburger Unternehmens sein. Für die ECE managte der 63-Jährige unter anderem schon das Breuningerland Sindelfingen, das Olympia-Einkaufszentrum in München und zuletzt die Glacis-Galerie in Neu-Ulm.