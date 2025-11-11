Neue Geschäfte, weniger Leerstand, mehr Frequenz. Seit einem Jahr sorgt Center-Manager Serge Micarelli im Leo-Center für Aufbruchsstimmung.
Nach dem Mittagessen beim neuen Italiener im Leo-Center trägt Serge Micarelli sein Geschirr selbst zurück an den Tresen. „Solche kleine Gesten sind mir wichtig“, sagt er, der vor einem Jahr nach Leonberg kam, um als Manager wieder frischen Wind in das Einkaufszentrum zu bringen. Vor allem durch Corona sei es in ein etwas zu ruhiges Fahrwasser geraten. „Als ich kam, war die Stimmung ziemlich weit unten“, erinnert sich Micarelli.