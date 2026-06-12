Fast rund um die Uhr können Kunden seit Kurzem in Hemmingen Wurst und Fleisch einkaufen: Walter und Yannik Schäufelin haben ihr Geschäft umgebaut, um ein neues Konzept umzusetzen.
Die Kundin ist zufrieden. „Da haben Sie was Gutes gemacht“, sagt sie und schnappt sich ein Päckchen Wurst. Für sie ändere sich eh nichts, sie habe sich ihre Ware schon immer vakuumieren lassen. Mit dem „vielen Plastik“ tue sie sich schwer, gibt aber eine andere Kundin zu. Andererseits halte die Ware dann länger. Sie kaufe weiter in der Metzgerei Bäuerle-Schäufelin ein, auch weil sie das neue Konzept „super“ finde und Verständnis dafür habe. „Ich verstehe Sie“, sagt eine weitere Dame. Es sei „ein Unding“, wenn man mit fast 70 Jahren so viel arbeiten müsse. Ihr würde eine hybride Lösung besser gefallen, meint eine ältere Frau, etwa mit einem kleinen Tresen, an dem bis zum Abend jemand fürs Fleisch verantwortlich ist.