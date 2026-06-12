Fast rund um die Uhr können Kunden seit Kurzem in Hemmingen Wurst und Fleisch einkaufen: Walter und Yannik Schäufelin haben ihr Geschäft umgebaut, um ein neues Konzept umzusetzen.

Die Kundin ist zufrieden. „Da haben Sie was Gutes gemacht“, sagt sie und schnappt sich ein Päckchen Wurst. Für sie ändere sich eh nichts, sie habe sich ihre Ware schon immer vakuumieren lassen. Mit dem „vielen Plastik“ tue sie sich schwer, gibt aber eine andere Kundin zu. Andererseits halte die Ware dann länger. Sie kaufe weiter in der Metzgerei Bäuerle-Schäufelin ein, auch weil sie das neue Konzept „super“ finde und Verständnis dafür habe. „Ich verstehe Sie“, sagt eine weitere Dame. Es sei „ein Unding“, wenn man mit fast 70 Jahren so viel arbeiten müsse. Ihr würde eine hybride Lösung besser gefallen, meint eine ältere Frau, etwa mit einem kleinen Tresen, an dem bis zum Abend jemand fürs Fleisch verantwortlich ist.

An diesem Mittwochnachmittag herrscht in der Hemminger Metzgerei Bäuerle-Schäufelin reger Betrieb. Viele kaufen etwas. Am Eingang stehen rote Einkaufskörbe bereit. Manche Leute schauen sich den Laden nur an. Er ist neu gestaltet, denn die Betreiber haben auf Selbstbedienung umgestellt: Seit anderthalb Wochen können die Kunden in der Hauptstraße montags bis sonntags von 6 bis 22 Uhr Fleisch und Wurst einkaufen.

Metzgerei-Chefs begründen neues Konzept mit Fachkräftemangel

Es gibt zudem eine Warmtheke und einen Bestellschrank. Dort erhalten die Kunden „besondere Sachen“, Ware, die sie vorher geordert haben, da sie nicht in den Kühlschränken liegt. Und seien es nur dick geschnittene Lyonerscheiben. Die Lebensmittel scannen die Kunden am Ende ihres Einkaufs selbst, bezahlen können sie bar oder mit Karte. Der Umbau hat fünf Wochen gedauert und rund 300.000 Euro gekostet. An diesem Samstag feiert die Metzgerei von 9 Uhr an die Eröffnung offiziell.

Der Chef Walter Schäufelin begründet das neue Konzept mit dem Fachkräftemangel. „Es wird immer schwieriger, Personal zu bekommen, vor allem fürs Wochenende“, sagt der 69-Jährige. Doch gerade freitags und samstags sei richtig viel los. Aktuell arbeiten in der Metzgerei einschließlich der Produktion insgesamt sieben Personen, einige in Teilzeit. „Das klingt vielleicht viel, ist es für uns aber nicht. Wir haben so viel Arbeit.“ Mit der Einführung der Selbstbedienung gebe es deswegen auch keine Entlassungen, betont Walter Schäufelin: „Ich brauche das Personal dringend.“ Es habe nun auch andere Aufgaben, wie die Ware einzuschweißen und zu etikettieren.

Die Schäufelins haben nach eigenen Angaben viele Stammkunden – die sie auch mit ihrem Selbstbedienungs-Konzept gerne überzeugen und halten möchten. Foto: Simon Granville

Vor drei Jahren fiel die Entscheidung, die Metzgerei umzubauen. Sein Sohn Yannik brauche eine Perspektive, wenn er das Geschäft übernimmt, sagt Walter Schäufelin. „Also haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“ Der Metzgermeister plant die Übergabe Stand jetzt beim 75-Jahr-Jubiläum. Er führt das Geschäft mit seiner Frau seit dem Jahr 1990. Die Metzgerei ist die einzige in der Gemeinde. In den 1950er Jahren gab es in Hemmingen noch drei bis vier Metzgereien.

Die Stammkunden der Metzgerei sind auch aus den Nachbarorten

Umso wichtiger ist es Yannik Schäufelin, das Metzgerhandwerk zu erhalten. Er spricht von einer „Kultur“, davon, dass jeder seinen eigenen Geschmack habe. Die Individualität von Fleisch- und Wurstprodukten falle ohne das Handwerk weg. Die Schäufelins haben nach eigenen Angaben viele Stammkunden – auch aus den Nachbarorten Schwieberdingen, Eberdingen und Hochdorf, die keine Metzgereien mehr haben. Walter und Yannik Schäufelin schlachten und produzieren möglichst viel selbst. Gut 80 Prozent ihres Fleisches kommt aus der Region.

Bei Mitbewerbern, die bereits Selbstbedienung haben, hatten sich Walter und Yannik Schäufelin umgesehen. Der 31-Jährige berichtet von einem Freund, der inzwischen seinen zweiten Laden umgestellt hat. Und von drei Geschwistern aus Heilbronn, die kürzlich bei ihnen in Hemmingen waren, um sich zum Thema SB zu erkundigen. „Selbstbedienung ist die Zukunft“, sind sich Vater und Sohn einig.

Juniorchef der Metzgerei sieht im neuen Konzept „so viel Mehrgewinn“

Zumal er darin „so viel Mehrgewinn“ sehe, sagt Yannik Schäufelin: Bisher hatte die Metzgerei montags geschlossen sowie dienstags und mittwochs am Nachmittag. War sie dann offen, ist viel los gewesen – was zur Folge hatte, dass die Kunden geduldig anstehen mussten. Diese Zeiten sind vorbei. Er kenne viele, die es bevorzugten, spontan einzukaufen, erzählt Yannik Schäufelin. Er rechnet unter dem Strich künftig mit mehr Kunden als bisher. „Ich war überrascht, wie viel am Sonntag los war“, ergänzt Walter Schäufelin.

Unsere Empfehlung für Sie Rarität in Hemmingen Zwei Metzger veredeln Salami mit heimischem Obstler Der umtriebige Obstkundler Matthias Braun hat ein neues Projekt aufgetan. Dazu hat er sich mit den Hemminger Metzgern Walter und Yannik Schäufelin zusammengeschlossen.

Die Resonanz der Kunden sei bislang überwiegend positiv. „Klar, es gefällt nicht allen. Manche wollen nicht mehr kommen. Damit haben wir aber gerechnet“, sagt Yannik Schäufelin. Es sei eine „unheimliche Umstellung“, sagt Walter Schäufelin. „Wir müssen uns alle umgewöhnen.“ Alleingelassen würden die Kunden nicht: Vom Personal sei meist jemand im Hintergrund. Im Laden ist eine Kamera samt Bildschirm angebracht. So können die Schäufelins das Geschehen auch online verfolgen. Um die Hemmschwelle für die Kunden niedrig zu halten, gibt es aber keine Kontrollvorrichtungen wie eine Auslass-Schranke mit Kassenbon.

Metzgerei bietet jetzt auch Kartoffeln, Äpfel und Eis an

Mit dem – barrierefreien – Umbau haben die Schäufelins auch weitere lokale und regionale Produkte ins Sortiment geholt, etwa Kartoffeln, Äpfel, Joghurt, Eis und Marmelade. Eier boten sie schon zuvor an. „Das wird gut angenommen“, stellt Yannik Schäufelin fest. Er und sein Vater werden im Laden noch einige Veränderungen vornehmen. „Der Feinschliff fehlt noch.“