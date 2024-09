Einzelhandel in Göppingen: Zählgerät soll Daten zur Belebung der Innenstadt liefern

1 Wie viele Passanten sind wann in der Göppinger Innenstadt unterwegs? Eine Frequenzmessung soll hier Daten liefern. Auch andere Kommunen überlegen, das Angebot der IHK anzunehmen. Foto: /Staufenpress

Nach dem Ende des umstrittenen Pilotprojekts mit der Sperrung der Hauptstraße bleibt die Belebung der Göppinger Innenstadt Thema. Ein Jahr lang soll nun die Zahl der Passanten gemessen werden. Parallel dazu laufen mehrere Umfragen.











Die Stadt hat mit dem Pilotversuch „fußgängerfreundliche Innenstadt“ einen Testballon steigen lassen. Es hagelte ordentlich Kritik, viele Händler, Gastronomen und auch Anwohner ließen kein gutes Haar an der zeitweisen Sperrung der Hauptstraße. Seit Mitte der Woche ist die Pilotphase beendet, die Straße ist wieder frei und Einbahnregelungen in den Urzustand versetzt. „Es ist ein wichtiges Signal, dass alle Besucher nun wieder die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit und ohne Einschränkungen in die Innenstadt zu gelangen“, sagt Oliver Sihler, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins Göppinger City. Er appelliert: „Wir sollten künftig nicht mehr mit Verboten arbeiten, sondern Anreize schaffen, damit die Besucher gerne in die Stadt kommen.“ Die testweise Sperrung sei von den Kunden nicht angenommen worden, „und dadurch ging die Frequenz in Summe auch tagsüber und an den Samstagen spürbar zurück“, zieht Sihler ein Fazit.