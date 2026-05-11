Einzelhandel in Filderstadt: Inhaberin muss aufhören – Verliert Sielmingen jetzt seine Post?

Barbara Käser gibt nach nahezu zehn Jahren ihr Schreibwarenlädle Avanti auf. Ende Juli ist Schluss. Was passiert dann mit der einzigen DHL- und Postfiliale im Teilort?
Punkt 12 Uhr löscht Barbara Käser im Schreibwarenladen Avanti die Lichter und lässt den Rollladen etwas herunter. Pause. Zwei Stunden hat die Frau aus Harthausen nun Zeit für ihr Mittagessen und fürs Durchschnaufen, nachmittags geht es weiter bis in den Abend hinein. Montags bis samstags hat das kleine Lädle an der Sielminger Hauptstraße geöffnet, und das wird tatsächlich rege genutzt, vor allem, weil hier die einzige DHL- und Postfiliale im Ortsteil integriert ist.