1 Sylvia Peschel schließt Ende Juni ihren Teeladen – weil sie sich privat verändert, aber auch, weil es sich nicht wirklich lohnt. Foto: Caroline Holowiecki

Die Tee-Ecke in Bonlanden macht Ende Juni zu, die Inhaberin sucht einen Nachmieter. Sie nennt private Gründe für das Aus – aber das ist nicht alles.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Zapfen, Glitzerschmuck und Christbaumkugeln liegen in Verkaufskörben der Tee-Ecke in Bonlanden, Engelchen stehen auf der Theke, Adventstee ist im Sonderangebot, und vor der Eingangstür steht ein Tännchen. Nein, die Inhaberin Sylvia Peschel hat sich nicht in der Jahreszeit geirrt. Sie steckt mitten im Ausverkauf. „Die Sachen müssen ja weg“, sagt sie beim Blick auf die saisonale Deko. Die Tee-Ecke schließt. Am 30. Juni hat Sylvia Peschel ihren letzten Verkaufstag. Dann ist Schluss. Dabei gibt es den kleinen bunten Teeladen noch gar nicht so lang, seit Dezember 2019. Zunächst firmierte das Geschäft an der Ecke zur Bonländer Hauptstraße, seit dem Sommer 2020 sitzt es an der Metzinger Straße oberhalb des Supermarkts.