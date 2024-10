Einzelhandel in Filderstadt: Der nächste Laden in Bernhausen macht zu

1 Angela Gauger (Mitte) – hier mit ihren Mitarbeiterinnen Dorothee Mezger (links) und Brigitte Wallner (rechts) – hat keine Nachfolge für ihren Laden gefunden. Foto: Caroline Holowiecki

Der Einzelhandel in Filderstadt-Bernhausen bröckelt weiter: Im Dezember wird das Modegeschäft Triangolo Tragbar schließen. Dafür gibt es mehrere Gründe.











Link kopiert



Wieder ein traditionsreicher Name, der in naher Zukunft aus dem Filderstädter Stadtteil Bernhausen verschwinden wird: Das Modegeschäft Triangolo Tragbar in der Fußgängerzone macht zu. Der Ausverkauf in der kleinen Boutique hat bereits begonnen. Anfang oder Mitte Dezember werde sie den Laden schließen, sagt die Inhaberin Angela Gauger. Das ist zwar noch etwas hin, aber die Zeit braucht sie auch, „weil die komplette Herbstware bestellt ist“. Erst im Sommer sei der Entschluss gefallen, den Laden aufzugeben.