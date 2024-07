Einzelhandel in Fellbach: Neue Bäckerei im Fellbacher Oberdorf

Luftballons wehten vor Kurzem am Eingang in der Fellbacher Schmerstraße und auf dem Schaufenster ist in großen Lettern Neueröffnung zu lesen. „Es ist schön, dass hier wieder eine Bäckerei ansässig ist“, sagt Martina Seibold. Die Frau aus Fellbach hat das erste Mal bei der Bäckerei Yanal Viyans vorbeigeschaut und lässt sich unter anderem ein paar Sesamringe einpacken. Seit Anfang des Monats sind die Türen in der Schmerstraße 35 wieder offen, nachdem die Bäckerei Saur zum Jahresende 2022 geschlossen hatte. Bäckermeister Christian Saur hatte beruflich neue Weichen gestellt.

Die neue Inhaberin hat viel investiert und renoviert

Nun also geht es weiter an dem Standort, an dem seit vielen Jahren Backwaren geboten wurden. Die neue Inhaberin Tabassum Ghafoor hat mit ihrem Mann Mohannad Hamad viel investiert. An vielen Stellen wurde in der Bäckerei renoviert und erneuert. So sei das Herzstück der Bäckerei, der große Ofen, technisch überholt worden, ebenso die Teigmaschine, auch die Kühlanlagen seien erneuert worden und einiges mehr. Die neue Inhaberin macht deutlich, dass sie eine längere Perspektive an dem Standort sieht. Im Sortiment werden deutsche und türkische Backwaren geboten. So gibt es beispielsweise verschiedene Brotsorten wie ein Bio-Roggenbrot, ein Eiweißbrot, ein Kartoffelbrot, Ciabatta und einige Sorten mehr. Dazu kommen Backwaren aus der türkischen Küche wie Acma, ein ringförmiges Hefegebäck, oder Lahmacun und Pide. Süßes wie Muffins, Mandelhörnchen, Flammende Herzen oder Schweinsohren und Nussschnecken sowie Kuchen sind ebenso im Sortiment. „Wir nehmen selbstverständlich auch Bestellungen entgegen“, sagt Tabassum Ghafoor. Neue Sitzmöglichkeiten wurden in der kleinen Bäckerei geschaffen, auch Frühstück mit Kaffee sei möglich.

Tabassum Ghafoor hat Erfahrung in der Branche. Sie war unter anderem bei der Bäckerei Treiber und an unterschiedlichen Standorten der Bäckerei Lang tätig. Auch hatte sie unter anderem bei der Bäckereikette „Backwerk“ in ihrem Geschäft am Stuttgarter Hauptbahnhof die Filialleitung inne berichtet sie. Rund zwei Jahre hat sie zudem eine Bäckerei in Stuttgart Giebel geführt und diese am 30. Juni diesen Jahres an einen Nachfolger übergeben. „Ich möchte mich auf den Standort auf Fellbach konzentrieren“, macht sie deutlich.

Mancher Stammkunde der früheren Bäckerei Saur schaut vorbei

„Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich in einer Bäckerei tätig“, sagt Tabassum Ghafoor. Die Bäckereifachverkäuferin hat in der Fellbacher Backstube einen Bäcker angestellt. Sie möchte sich weiter im Bäckerhandwerk fortbilden, berichtet sie. Tatkräftig unterstützt werde sie außerdem von ihrem Mann Mohannad Hamad. „Schön, dass es hier weitergeht“, sagt ein Kunde, der nur wenige Meter entfernt im Fellbacher Oberdorf wohnt. Er sei ein Stammkunde bei der Bäckerei Saur gewesen, erzählt er. Für viele im Fellbacher Oberdorf war die Bäckerei Saur eine Institution – und hatte eine lange Bäckertradition in der Schmerstraße, der früheren Haupteinkaufsstraße von Fellbach, mit ihrem Aus beendet. „Viel Erfolg“ wünscht der Kunde beim Hinausgehen, „ich freue mich, dass es hier wieder eine Bäckerei gibt.“