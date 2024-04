Kampf um Parkplätze in der Bahnhofstraße

Einzelhandel in Fellbach

Aus Sicht des GHV existenziell für die Geschäfte und Dienstleister: der Erhalt der Parkplätze in der nördlichen Bahnhofstraße, einer Einkaufsmeile in Fellbach.

In einem offenen Brief warnt der Gewerbe- und Handelsverein vor beschleunigtem Ladensterben: Durch den geplante Umbau werden rund die Hälfte der Parkplätze wegfallen, das sei existenzbedrohend für den Handel.











Die künftige Entwicklung auf der zentralen Fellbacher Nord-Süd-Achse bewegt seit Jahren die Gemüter der Bürgerschaft wie der Lokalpolitik. In Leserbriefen an unsere Redaktion war sogar von einem „Glaubenskrieg“ die Rede. Dabei ist der Umbau der nördlichen Bahnhofstraße dringend erforderlich. So warnen die Stadtwerke Fellbach immer wieder, dass die teils mehr als 100 Jahre alten Wasserleitungen im Untergrund des Asphalts dringend erneuert werden müssten. Außerdem gehe es darum, den „gefährlichen Verkehrsraum“ (Baudezernentin Beatrice Soltys) zu entschärfen.