Einzelhandel in Fellbach: In ihrem zweiten Kiosk gibt es sogar einen Boxautomaten

Nach dem Kiosk am Cannstatter Platz hat Tatjana Krösel einen zweiten Kioskbetrieb in Fellbach übernommen. Was die 31-Jährige dort vorhat und im Alltag erlebt, darüber hat sogar die Landesschau berichtet.

Es ist eine Geschichte von einem kuriosen Lottogewinn: Eine ältere Dame hatte einige Zeit nachdem ihr Mann verstorben war, manche seiner Dinge in der Wohnung aufgeräumt und sortiert. „Und dabei habe ich plötzlich einen Lottoschein gefunden“, erzählt die Fellbacherin im Kiosk. Da sie ohnehin regelmäßig dort am Berliner Platz 1 vorbeischaut, nahm sie den Lottoschein mit und fragte nach, ob man diesen überhaupt noch einlösen könnte, wenn dieser schon einige Zeit herumgelegen hatte. Konnte man. Der Gewinn wurde ausgezahlt: Rund 55 Euro.

Tatjana Krösel hat bereits im Dezember 2023 das nostalgische Kioskhäuschen am Cannstatter Platz übernommen. Foto: Gottfried Stoppel

Jetzt ist diese Summe weit davon entfernt, sich bei den glücklichen Lottogewinnern einzureihen, die riesige Summen oder gar Millionen abgeräumt haben. Doch die Dame erzählt immer wieder freudestrahlend von dem Erlebnis, so gerne erinnert sie sich daran. Auch Tatjana Krösel freut sich mit der Kundin, wenn sie an den wiederentdeckten Lottoschein denkt – sie hat den Kiosk am Berliner Platz vor bald einem Jahr in Fellbach von Udo Weigel übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Damit führt die 31-Jährige gleich zwei Kioskbetriebe in Fellbach. Das nostalgische Kioskhäuschen am Cannstatter Platz hatte sie bereits im Dezember 2023 von Zorica Tadic übernommen, die auch in den Ruhestand gegangen war. In beiden Fällen hat die Nachfolge also nahtlos geklappt.

Beim Fellbach-Hopf und beim Maikäferfest möchte sie dabei sein

„S’Plätzle“ hat sie den Kiosk nach der Lage am Berliner Platz genannt. Dort verkauft sie Zeitungen, Zeitschriften, Zigaretten, auch Alkoholisches ist zu haben. „Wir möchten das Kiosk moderner gestalten“, sagt Tatjana Krösel, die von ihrer Schwester Jennifer Hartmann unterstützt wird. Dazu gehört aus ihrer Sicht auch der Boxautomat mit Münzeinwurf, wie es manche vom Rummelplatz kennen. Da sei sogar eine Challenge geplant. Auch beim Fellbach-Hopf und beim Maikäferfest mit verkaufsoffenem Sonntag will sie mit ihren Kioskbetrieben dabei sein. Nach wie vor ist die ausgebildete Drogistin obendrauf in Teilzeit in einem Fellbacher Einzelhandelsbetrieb tätig. So bleibt wenig Freizeit übrig – etwa für die Fasnet und Co. 2020 war Tatjana Krösel auch mal Faschingsprinzessin der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß-Stuttgart. Bei der Spvgg Rommelshausen kickte sie früher in der Frauenmannschaft.

Die Landesschau hat über den Alltag der Kioskbetreiberin berichtet

„Um 5.10 Uhr klingelt der Wecker“, sagt die 31-Jährige über den Start in den Alltag. Wie ihr Tag durchgetaktet ist, das hat auch die Landesschau in einem Beitrag im August vergangenen Jahres aufgegriffen.

Was ihr am Job in dem Kiosk gefällt, das bringt die 31-Jährige so auf den Punkt: „Die große Abwechslung und die Kontakte mit den Kunden.“ Im Kiosk am Berliner Platz schaue mehr Laufkundschaft vorbei, am Cannstatter Platz gebe es mehr Stammkundschaft. Ein großer Vorteil aus ihrer Sicht ist, dass sie in Fellbach wohnt und daher viele Kunden kenne. „In einer anderen Stadt hätte ich keinen Kiosk aufgemacht“, sagt sie mit Überzeugung. Der Kiosk am Berliner Platz ist Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 13 Uhr.