Einzelhandel in Fellbach: Eine Blütenpracht, die nicht verwelkt

16 Die ausgebildeten Floristinnen Sonja Zielke (links) und Inka Schiebel von Sailer’s Geschenkideen stecken und arrangieren die Blumen vor den Augen der Kunden. Foto: Gottfried Stoppel

Sailer’s Geschenkideen ist mit rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche das größte Fachgeschäft für Seidenblumen in der Region. Selbst Kakteen, Zitrusbäume und hohe Gräser gedeihen in der Kunstwelt.











Der Strauß Sonnenblumen steht hoch aufgerichtet mit seinen schlanken Stängeln in der Vase – er erinnert an die Blumen auf den Feldern mit den leuchtend gelben Blütenständen, die alle in die gleiche Richtung schauen, da sich ihre Blätter und Knospen mit dem Sonnenlauf drehen. Daneben stehen Rosen in vielen Farbtönen – in Rot, Rosé, Gelb, Lila – und manche sind auch fast schwarz. Ein Schritt weiter fällt der Blick auf eine weiße Calla mit ihrer kelchförmigen Blüte. Die Blütenpracht ist in dem Geschäft in der Fellbacher Bahnhofstraße besonders üppig. Sie duftet nicht, muss aber auch nicht gegossen und gepflegt werden und verwelkt nicht. Die Blumen und Pflanzen bei Sailer’s Geschenkideen sind künstlich.