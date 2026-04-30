Einzelhandel: In Deutschland werden deutlich weniger Schnittblumen gekauft

Rosen und bunte Blumensträuße sind beliebte Präsente – zum Muttertag, zum Geburtstag oder einfach so. Doch die Nachfrage ist zuletzt eingebrochen. Das hat mehrere Gründe.
Köln - Die Menschen in Deutschland haben 2025 deutlich weniger Schnittblumen gekauft. Die Menge ging im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent zurück, wie Zahlen des Marktforschungsunternehmens YouGov zeigen. Käufer griffen demnach in dem Jahr im Schnitt 6,2-mal zu Sträußen oder einzelnen Stielen und damit seltener als 2024 (6,5-mal). Zudem kauften weniger Menschen Blumen.