Bad Cannstatt ist am Scheideweg

Einzelhandel in Bad Cannstatt

1 Achim Barth, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Bad Cannstatt. Foto: Oskar Eyb

Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Bad Cannstatt, Achim Barth, hofft auf einen Frequenzbringer für die Marktstraße und ein dynamisches Parkleitsystem.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das allmähliche Ausbluten der Einkaufsmeile Marktstraße in Bad Cannstatt schreitet fort. Achim Barth, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Bad Cannstatt, spricht über die künftigen Perspektiven und die Notwendigkeit eines Parkleitsystems.

Herr Barth, in der jüngsten Zeit hat sich in Bad Cannstatt Einschneidendes getan. Der Kaufhof ist weg und nun schließt zum Herbst auch noch die Firma Rilling. Wie bewerten Sie die Lage?

Ich sehe Cannstatt am Scheideweg. Die Marktstraße verliert schon seit Jahren an Attraktivität. Der Kaufhof-Abriss wirkt da als Brandbeschleuniger. Hier wäre es auf alle Fälle hilfreich, wenn bald Klarheit darüber herrscht, was auf dem Areal entwickelt werden soll und vor allem bis wann.

Was könnten Sie sich denn vorstellen?

Die Marktstraße benötigt definitiv einen Frequenzbringer. Einen großen Lebensmitteleinzelhändler, flankiert von attraktiven Fachgeschäften. Dazu kann ich mir betreutes Wohnen für Senioren an diesem Standort gut vorstellen. Beim Rilling-Areal werden, so vermute ich, Wohnungen entstehen und entsprechende Möglichkeiten der Nahversorgung. Hier finde ich wichtig, dass es eine Anbindung an die Altstadt gibt, sodass die Anwohner der Neckarvorstadt zum Einkaufen nicht auf andere Stadtteile ausweichen.

Welche Unterstützung erwarten Sie von der Stadt für Handel und Gewerbe in Bad Cannstatt?

Die Baustellen- und Verkehrssituation ist eine Katastrophe. Darüber haben wir uns mit Vertretern der Stadt auch ausgetauscht. Das Problem ist bekannt, wird uns aber noch einige Jahre begleiten. Was wir in Cannstatt benötigen, ist ein dynamisches Parkleitsystem, damit die Menschen auch freie Parkplätze finden. Eine Verkehrspolitik, die nicht ideologisch geprägt ist, sondern sich an der Lebensrealität der Mehrheit orientiert.

Welche Punkte sind dabei besonders dringend, um Bad Cannstatt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung voranzubringen und für die Kunden attraktiv zu machen?

Die schon lange geplante Werbesatzung für die Marktstraße ist ein guter Anfang, um die Marktstraße mittelfristig wieder attraktiver zu gestalten. Aus meiner Sicht auch das dynamische Parkleitsystem, damit Besucher auch Wissen, wo sie parken können. Ich betone hier dynamisches Parkleitsystem. Eine statische Variante halte ich für wenig hilfreich.