Einzelhandel im Rems-Murr-Kreis: Feinkost zwischen Bohrhammer, Schleifpapier und Oberfräse

Werkzeughändler Stefan Sarris aus Remshalden hat ein eigenwilliges Geschäftsmodell entwickelt – und verkauft auch griechischen Honig und kalt gepresstes Olivenöl in seinem Laden.
Wenn Zimmerleute nach Ersatz für ihre Handkreissäge suchen, ein Malermeister ein Rührwerk für seine Farbeimer braucht oder der Schreiner sich eine neue Hobelmaschine bestellen will, wird er in Remshalden nicht nur bei hochwertigem Werkzeug fündig. So mancher Handwerker deckt sich im Gewerbegebiet von Grunbach auch gleich mit Leckereien vom Frühstück bis zum Vesper ein.