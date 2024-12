Der US-Einzelhändler macht seine rund 70 Geschäfte in Deutschland zum 31. Januar 2025 zu. Auch der Laden im Stuttgarter Milaneo ist betroffen.

Wer das neueste Spiel, einen gebrauchten Klassiker, eine Konsole oder Zubehör gebraucht hat, wurde bei Gamestop meistens fündig. Doch nun ist klar, dass die deutsche Tochtergesellschaft der Gamestop Corporation alle ihre 69 Filialen in der Bundesrepublik zum 31. Januar 2025 schließen wird. Auch der Laden im Milaneo in Stuttgart ist betroffen.

Centermanager Dirk Keuthen hat zwar die Gerüchte gehört, „bisher gab es aber keine Kündigungen oder entsprechende Gespräche“. Bei den Mitarbeitern in der Gamestop-Filiale am Mailänder Platz ist aus den Gerüchten aber schon Realität geworden. „Es ist kein Geheimnis, dass wir schließen“, heißt es von einem der Mitarbeiter auf Nachfrage unserer Zeitung. „Am 31. Januar ist unser letzter Tag.“ Die vier Angestellten müssten sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. So geht es insgesamt rund 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Gamestop Deutschland GmbH.

Schon im Jahr 2023 wurden rund 100 Filialen geschlossen

Eine offizielle Stellungnahme aus dem Firmensitz in Tannheim ist nicht zu bekommen. Wer dort anruft, landet bei einer Tonbandstimme, die auf die Internetseite des Unternehmens verweist. Dort ist nichts über die Zukunft von Gamestop zu lesen.

Nachdem im Jahr 2023 schon rund 100 Filialen in Deutschland geschlossen wurden, werden die verbliebenen knapp 70 Geschäfte ihren Betrieb zum 31. Januar 2025 einstellen.