Einzelhandel: Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an

Trotz Rettung vor einem Jahr steht Wormland schon wieder vor der Insolvenz. Was Geschäftsführer und Insolvenzverwalter jetzt planen – und warum Hoffnung auf einen Neustart bleibt.
Hannover/Osnabrück (dpa/lni) - Der Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an. Das Unternehmen, das erst vor einem Jahr aus der Insolvenz gerettet wurde, habe beim Amtsgericht Osnabrück erneut Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, teilte das Unternehmen mit. Grund für die Schieflage sei vor allem die anhaltende Kaufzurückhaltung bei Herrenmode, sagte Geschäftsführer Ralf Napiwotzki. Vorläufiger Insolvenzverwalter der Theo Wormland GmbH ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Stephan Michels.