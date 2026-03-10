Einzelhandel: Galeria verhandelt über Mieten – Filialschließungen möglich

1 Die Filiale an der Breiten Straße in Köln steht ebenfalls auf der Liste. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Die Warenhauskette Galeria drängt in mehreren Städten auf niedrigere Mieten. Diese acht Filialen sind betroffen und stehen offenbar auf der Kippe.











Düsseldorf - Bei der Warenhauskette Galeria drohen neue Filialschließungen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden. Die Gespräche sind nach Angaben des Unternehmens bereits angelaufen. "Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen", teilte Galeria mit.