Einzelhandel: Experte sieht Anstieg beim Ladendiebstahl durch SB-Kassen

1 SB-Kassen sind im Einzelhandel inzwischen in immer mehr Geschäften zu finden. Foto: Oliver Berg/dpa

In immer mehr Geschäften können Kunden die Artikel an der Kasse selbst scannen. Dabei werde mehr geklaut, warnt ein Experte. Dass der Handel auf Selbstbedienungskassen setze, sei dennoch richtig.











Heilbronn - Experten sehen ein steigendes Diebstahlrisiko für den Einzelhandel durch den Einsatz von Selbstbedienungskassen. "In entsprechenden Geschäften wird mehr geklaut. Die Verluste der Händler durch SB-Kassen können bei ein bis zwei Prozent des Umsatzes liegen. Das ist sehr viel und deutlich mehr als bei klassischen Kassen", sagte der Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, Stephan Rüschen. Dabei gebe es je nach Standort große Unterschiede, in Städten sei das Risiko insgesamt größer als auf dem Land. Rüschen bezieht sich auf Gespräche mit Händlern und anderen Branchenvertretern.