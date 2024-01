Einzelkritik für DHB-Auswahl: Das sind die Noten für die deutschen Handballer gegen Nordmazedonien

17 David Späth zeigte nach der Pause einige starke Paraden, die er wie gewohnt feierte. Foto: dpa/Andreas Gora

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt auch das Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien deutlich mit 34:25. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Dem 27:14 im EM-Eröffnungsspiel in Düsseldorf gegen die Schweiz ließ die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Sonntag in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena ein 34:25 (18:13) gegen Nordmazedonien folgen. Damit ist der Einzug in die Hauptrunde beschlossene Sache. Vor 13 571 Zuschauern warf Spielmacher Juri Knorr (10/4) die meisten Tore für die Mannschaft von Alfred Gislason. Der Bundestrainer hatte auf Kai Häfner (34) verzichtet, der am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden war. Für ihn rückte U-21-Weltmeister Nils Lichtlein (21) in den 16-Mann-Kader.